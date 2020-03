Wall Street apre con un brillante rialzo

Abbott Laboratories

Discovery

Marriott International

(Teleborsa) - Wall Street alla fine sceglie la strada del rialzo, dopo aver tentennato per prendere una direzione. Gli operatori si interrogano ancora sull'impatto delle misure di distanza sociale prolungate annunciate dal Presidente Trump Sul fronte macro, atteso per oggi solo il dato sulle, mentre l'attenzione è già puntata sui dati dlin uscita venerdì.Dal lato Corporate, da segnalaredopo l'OK della FDA ad un test super veloce per il coronavirus.A New York, ilsegna un aumento dello 0,92%; sulla stessa linea loavanza dell'1,35%. Ottima la prestazione del(+1,65%), come l'S&P 100 (1,5%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,84%),(+2,33%) e(+1,96%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,45%.Al top tra i(+4,18%),(+3,85%),(+3,38%) e(+3,00%).Giù, che apre la seduta con -7,24%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,76%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,40%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,22%.Al top tra i, si posizionano(+4,07%),(+3,96%),(+3,92%) e(+3,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -9,97%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,79%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto il 3,71%.