Coronavirus, al via raccolta fondi BNP Paribas per la Croce Rossa

Bnp Paribas

(Teleborsa) - Una, il rafforzamento dei servizi di assistenza alla popolazione più vulnerabile, dispositivi per la sanificazione, materiali per. Sono i progetti che verranno realizzati dalla raccolta fondi lanciata oggi dal Gruppoin Italia a sostegno della Croce Rossa italiana nel contrasto al Coronavirus.: "La comunità di donne e uomini di BNP Paribas in Italia, in linea con quanto sta facendo il Gruppo anche in altri Paesi, sostiene la Croce Rossa Italiana, per supportarla in quanto fanno i suoi operatori sul territorio, ogni giorno, a servizio della collettività per fronteggiare questa terribile emergenza.Lavorare oggi nei settori essenziali, fra i quali le aziende bancarie e finanziarie, è motivo di grande responsabilità perché si è in prima linea al servizio del Paese nelle difficoltà che viviamo in questo periodo senza precedenti. In ciascuna persona con cui dialogo nel quotidiano osservo un enorme impegno e senso del dovere: colleghi, clienti, istituzioni, fornitori e tutti coloro che quotidianamente interagiscono con noi. Questa dimensione di unità e di spirito di sacrificio è la nostra risorsa maggiore per gestire l’emergenza e soprattutto il dopo".a cui si aggiungeranno i contributi dei 18mila dipendenti del Gruppo Bnp Paribas in Italia.