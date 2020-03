Newlat ha deciso: lancia offerta su Centrale Latte Torino

Newlat Food,

Centrale del Latte d’Italia

(Teleborsa) -, capogruppo didella famiglia Luzzati, con il lancio di un'offerta sulla quotata, che porterà alla nascita deldel settore Milk & Dairy.Newlat Group, rappresentative dele dei diritti di voto, ad unper ogni azione Centrale Latte Torino pari adetenute da Newlat Group. In pratica l'offerta prevede per ogni 3 azioni Centrale Latte Torino, il pagamento di 3 euro e 1 azione ordinaria di Newlat.L’operazionecon unacomplessiva, prima del futuro aumento di capitale sociale a servizio dell’OPASoggetto di compravendita ed ulteriori 187.120 azioni ordinarie , rappresentative dell’1,34% del capitale sociale di CLI, attualmente già detenute da Newlat Group per un totale di 6.660.242 azioni ordinarie di CLI, rappresentative del 47,58% del capitale sociale. Newlat Fooddi acquisto e di scambio obbligatoria sulle rimanenti azioni ordinarie CLI al medesimo corrispettivo dell'OPAS.. Newlat Group e i Venditori prevedono di eseguire la compravendita delle azioni CLI oggetto di Compravendita in dataL’operazione è finalizzata alitaliano.L’acquisizione della quota di maggioranza di CLI rientra perfettamente nei piani e nelle tempistiche previste dalle strategie di sviluppo per linee esterne e di utilizzo del capitale preannunciate in fase di IPO, permettendo così alla Società di rE' prevista anche lagrazie alla permanenza di tutti i manager e collaboratori che saranno convolti nell’importante progetto di crescita sotto la guida di, Presidente esecutivo di Newlat Food, ed, già Direttore Generale e attuale amministratore di CLI. Newlat Food ha sottoscritto un accordo rilevante, con Edoardo Pozzoliche la impegna a inserire il suo nominativo nella lista di candidati che Newlat Food intenderà presentare per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di CLI all'assemblea del 29 aprile 2020.