Coronavirus, CNH: slitta al 17 aprile riavvio produzione in Italia

Cnh Industrial

(Teleborsa) -ha annunciato cheLa chiusura era stata annunciata lo scorso 20 marzo per due settimane ed è stata quindi prorogata di ulteriori due. Ad annunciarlo è la stessa azienda che rimanda a successivi aggiornamenti sulla base dell'evolversi della situazione. "In questo periodo l’Azienda, sulla base del contesto normativo e di best practices in continua evoluzione, continuerà ad aggiornare e migliorare i propri standard di sicurezza e dotazioni per riprendere efficacemente l’operatività non appena possibile", spiega Cnh in una nota., "nell’ambito del costruttivo e continuo dialogo avviato all’inizio dell’attuale crisi legata al Covid-19".Il Gruppo però ricorda che è, "avendo attuato tutte le misure di sicurezza, contenimento e prevenzione previste dalla legge e concordate con i lavoratori. In questo modo sarà possibile per i clienti finali conservare in attività e nelle adeguate condizioni di funzionamento le proprie flotte e mezzi per l’agricoltura, le costruzioni, il trasporto di merci e persone durante questo periodo".