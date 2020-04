Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, forte calo del(-3,85%), che ha toccato 21.072,56 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per lo, che retrocede a 2.478,21 punti, in netto calo del 4,12%. Pesante il(-3,4%), come l'S&P 100 (-3,6%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-6,95%),(-5,62%) e(-5,28%).Al top tra i(+1,06%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,50%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,91%.In caduta libera, che affonda del 6,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,94 punti percentuali.Tra i(+3,24%),(+2,74%),(+1,64%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -12,52%.Seduta drammatica per, che crolla del 10,92%.Sensibili perdite per, in calo del 10,32%.In apnea, che arretra dell'8,52%.