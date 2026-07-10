Wall Street resta al palo, riflettori su SK Hynix

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 52.542 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 7.552 punti.
Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(-0,11%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,12%). Telecomunicazioni
(+0,89%), beni di consumo secondari
(+0,76%) e finanziario
(+0,67%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario
, che riporta una flessione di -0,70%.
Riflettori sul settore tech con SK Hynix
che oggi debutta sul Nasdaq, importante test della fiducia degli investitori nella sostenibilità del boom dell'intelligenza artificiale. Il produttore sudcoreano di chip di memoria
ha raccolto 26,5 miliardi di dollari con la sua offerta di American Depositary Receipt (ADR), realizzando così uno dei più grandi collocamenti azionari negli Stati Uniti da parte di una società straniera.
Sempre sull'equity, Delta Air Lines
(-2,5%) ha confermato le proprie previsioni di utile
per l'intero anno e affermato che la forte domanda di viaggi premium, aziendali e internazionali ha contribuito a compensare la spesa per carburante trimestrale più alta della sua storia.
Sullo sfondo resta monitorato il fronte geopolitico
: secondo un funzionario americano, il prezzo del petrolio si è stabilizzato grazie alla prosecuzione dei colloqui tra Stati Uniti e Iran
per un accordo di pace permanente, nonostante i due giorni di scontri abbiano minacciato di mandare in frantumi un cessate il fuoco già fragile. Queste dichiarazioni contribuiranno probabilmente ad attenuare i timori di un ritorno a una guerra totale.