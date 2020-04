La Conferenza Stato-Regioni sblocca 70 milioni di euro per l'agricoltura

(Teleborsa) - Ieri in Conferenza Stato-Regioni sono statiper i prossimi due anni ripartiti su alcuni interventi strategici, ma anche emergenziali. Approvato anche il decreto sul funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (Cun)."bene lo sblocco di oltre 40 milioni di euro per rafforzare la filiera dal grano alla pasta 100% Made in Italy puntando su produzioni di qualità e favorendo nuovi sbocchi di mercato". "Il budget di 40 milioni è spalmato dal 2019 al 2022 con 10 milioni per ciascun anno – spiega Coldiretti in una nota –". "L'obiettivo – sottolinea l'associazione - è sostenere le aggregazioni e organizzazioni economiche dei produttori di grano duro, migliorare e valorizzare la qualità, favorire gli investimenti destinati alla tracciabilità e certificazioni della qualità"Il secondo provvedimento, invece, riguarda i fondi inseriti nella Legge di bilancio 2020 e mobilita ulteriori 29,5 milioni di euro destinati – continua la Coldiretti – "con 1,14 milioni di tonnellate su 2,8 milioni. Ma non mancano interventi a favore di altri due settori particolarmente colpiti dall'emergenza Coronavirus, da quello delle carni ovine a quello del latte di bufala".Infine sono stati stanziati 200mila euro per ilcon l'obiettivo di favorire – conclude la Coldiretti - la formazione del prezzo indicativo nei settori dei maiali, dei conigli e dei polli, dove sono attive le Cun.