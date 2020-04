Pirelli sull'ottovolante dopo movimenti nell'azionariato

Pirelli

(Teleborsa) -che è balzata stamattina fino al 4%, per poi invertire rotta con il mercato ed arrivare a cedere il 4,69%. Il titolo aveva beneficiato inizialmente della notizia dell'Alberto Bombassei e di uncon una partecipazione "potenziale" del 5%. E poi c'èed una partecipazione potenziale che arriva al 15%. Movimenti che hanno destato l'interesse e la curiosità del mercato., controllata dalla famiglia cinese Niu, che prevede l'avvio di una partnership nel private equity ed una compartecipazione in strumenti che hanno alla base azioni Pirelli.Questi movimenti sono stati commentati con una certa soddisfazione da, numero uno di, secondo azionista dopo i cinesi di ChemChina. "Il rafforzamento degli azionisti italiani e cinesi di Pirelli, avvenuto negli ultimi mesi, e l'ingresso di nuovi, come Brembo, nel capitale della società, conferma lafatta in questi anni e la", ha sottolineato il manager, aggiungendo cheTornando alla performance di Borsa, lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,008 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,31. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,905.