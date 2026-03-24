EPO, l’Italia entra nella top 10 per domande di brevetto europeo

I dati del Technology Dashboard 2025.

(Teleborsa) - L'Italia consolida il suo ruolo di protagonista nel panorama tecnologico internazionale. Secondo i dati del Technology Dashboard 2025 pubblicati oggi dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), l'Italia è salita al 10° posto assoluto a livello globale e al 4° tra gli stati dell’Unione Europea. Nonostante un lieve calo delle domande del -1,8% rispetto all'anno precedente (per un totale di 4.767 richieste), l'Italia è riuscita a superare la Svezia, posizionandosi subito dopo Germania, Francia e Paesi Bassi.



Il 2025 ha segnato un traguardo storico per l'EPO, che per la prima volta ha superato la soglia delle 200.000 domande, raggiungendo quota 201.974 (+1,4%).



"Il record di domande di brevetto registrato quest’anno sottolinea la capacità innovativa dell'Europa e il suo appeal come polo tecnologico globale. Il Technology Dashboard 2025 monitora i progressi e le aree di miglioramento nei vari settori industriali, aiutando i politici europei a individuare le priorità e a indirizzare le azioni e gli investimenti verso il rafforzamento della sovranità tecnologica e della competitività. Nonostante il brevetto unitario semplifichi e acceleri la transizione verso un mercato europeo dell'innovazione più integrato, è necessario continuare a concentrarsi, in particolare su settori strategici quali l'intelligenza artificiale, i semiconduttori, la sanità e le tecnologie quantistiche", ha commentato il Presidente dell’EPO, António Campinos.



Il settore dei Trasporti (incluso l'automotive) si conferma la punta di diamante dell'inventiva italiana con 451 domande, in controtendenza rispetto al calo globale del settore. In quest'ambito, Ferrari si distingue posizionandosi all'8° posto mondiale tra i produttori di automobili.



Grande dinamismo si registra nell'Ingegneria civile, che cresce del 10%, e soprattutto nelle Macchine utensili, che mettono a segno il balzo più significativo con un +14,9%. A livello aziendale, il podio delle eccellenze è occupato da Coesia (179 domande), seguita da Ferrari (151) e Iveco Group (68). La Top 5 include poi Pirelli con 43 domande, Chiesi Farmaceutici e Leonardo entrambe con 36 domande di brevetto europeo. Notevole anche il ruolo del CNR, al 9° posto della classifica nazionale, a testimonianza del valore della ricerca pubblica.



A livello territoriale, la Lombardia mantiene il primato nazionale con 1.352 domande (il 28,4% del totale), salendo al 12° posto tra le regioni UE. Seguono l'Emilia-Romagna, protagonista di una crescita robusta (+10,8%), e il Veneto. Tra le città, Milano si conferma la più innovativa d'Italia (16° posto in Europa), seguita da Torino, Roma, Modena e Bologna.



Nel mondo gli Stati Uniti rimangono il primo paese per domande di brevetto europeo all’EPO nel 2025, nonostante il calo del -1.6% rispetto al 2024. Seguono la Germania (-2,2%) e per la prima volta la Cina al terzo posto come paese di origine di domande di brevetto europeo (+9,7%) prendendo il posto del Giappone (+1,1%) che si colloca al quarto posto.



Le domande dalla Cina sono triplicate dal 2016 ad oggi, mentre quelle della Corea del Sud sono duplicate dallo stesso periodo (+9,5% nel 2025). Gli stati membri dell’EPO hanno segnato il 43% delle domande totali, mentre il 57% proviene dall’estero



Infine, l'Italia brilla per l'adozione del Brevetto Unitario, un titolo che garantisce protezione legale simultanea e semplificata per un'invenzione in tutti gli Stati membri dell'UE aderenti (attualmente 18) che riduce costi e oneri burocratici rispetto al sistema tradizionale: i titolari italiani hanno richiesto questa protezione per il 51,7% dei brevetti concessi, una percentuale molto superiore alla media UE (40,7%), a dimostrazione di una forte volontà di integrazione nel mercato unico della proprietà intellettuale.



(Foto: © EPO)

Condividi

```