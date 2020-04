Aeroporti di Milano, SEA: Bilancio 2019 con 35,3 milioni di passeggeri e utile di 124,4 milioni

(Teleborsa) -chiuso con utile netto 124,4 milioni di euro, 707 milioni di ricavi dalle gestione (crescita del 3,3%) ed EBITDA (Risultato Operativo Lordo) di 274,7 milioni.Anno, il, in cuirispetto all’esercizio precedente e superiore al quella nazionale che è stata del 4%., durata appena più di tre mesi, esattamente 92 giorni, ha naturalmenteche ha comportato il conseguente complesso trasferimento su Malpensa di tutte le attività. Operazione di "temporaneo trasloco" che, con il cosiddetto, con l'eccezionale impegno di tutti i numerosi e diversi soggetti interessati.rispetto all’esercizio precedente. Durante il periodo didi passeggeri (+2,5 milioni di passeggeri, ovvero il +34,1% in più rispetto al corrispondente periodo 2018),i sul sistema aeroportuale di Milano ha registrato. Il movimento dipresso, in flessione del 5,5% rispetto al 2018. Calo da imputarsi totalmente alla chiusura dello scalo di Linate nei tre mesi estivi, con un trasferimento solo parziale del traffico, prevalentemente privato e d'affari,per la predisposizione dei dati consolidati dell’esercizio 2019. In ottemperanza al principio contabile, a partire dall’esercizio 2019che rispettano le caratteristiche definite dal principio stesso sono esposte in una voce dello stato patrimoniale denominatae ammortizzate secondo la durata contrattuale.