Piazza Affari guida rialzo borse europee. Petroliferi in rally

(Teleborsa) -, frazie ai segnali confortanti che arrivano dai Future USA, mentre, grazie alA dominare la scena questa mattina sono le, sulla notizia di unper contingentare la produzione.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +192 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,49%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,37%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,76%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,62%., che mostra un guadagno dello 0,94% suldi Piazza Affari, su di giri il comparto legato al business dell'Oil & Gas, conche guadagna il 7,79%,il 6,09%. eil 5,87%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,03%.La peggiore è, che prosegue le contrattazioni a -1,54%.Prestazione negativa per, che scende dell'1,33%.scende dell'1,19%.Calo deciso per, che segna un -1,07%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,80%),(+4,78%),(+4,68%) e(+3,83%). Dal lato opposto, che cede l'1,01%.