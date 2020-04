Stallo UE, Gentiloni indica la via: Pensare a obiettivi comuni

(Teleborsa) - Mai come nel momento dell'è fondamentale anche la. Stop, dunque, anell'ottica di unae davvero, a dirlo il Commissario europeo all'Economia, Paoloriguardo allo stallo che si è creato tra Paesi dell'area euro sulla risposta comune allaNon bisognaulle dispute in merito a quale strumento usare maha spiegato a Radio Anch'io.Al momento, infatti,e prevalgono leDa un lato, lo(capeggiato da) dall'altra parte della barricata "lotrainato daNeladi unper provare a mediareIlil fondo salva Stati europeo "era stato creato inuna crisi finanziaria in cui c'erano Stati da salvare sul piano finanziario, come la Grecia, il Portogallo e altri, conQuesto strumento così concepito, condice Gentiloni precisando che "non vuol dire e ha ragione il Presidente (riferendosi a quanto detto ieri sera in conferenza stampa dal Premier Conte, ndr) che"Ma non ci fossilizziamo soltanto, come purtroppo è successo ai ministri dell'Economia 10 giorni fa, e poi al Consiglio europeo, con l'effetto della paralisi, soltanto su questa questione. Perchè il concetto èha proseguito l'Eurocommissario."Lo abbiamo fatto come Commissione Europea sullalo possiamo fare a breve sul sostegno alleattraverso la Banca europea degli investimenti, anche questo uno strumento comune, lo dobbiamo fare a mio parere anche per quella che, conclude Gentiloni.