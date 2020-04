Chiude il Terminal 2 dell'aeroporto Singapore-Changi

(Teleborsa) - Le previsioni di, dove il movimento passeggeri era in costante crescita prima che scoppiasse la pandemia di coronavirus.Il, ha annunciato in seduta parlamentare la, a partire dal 1° maggio e per, del, con trasferimento e distribuzione delle compagnie aeree che vi facevano riferimento negli altri tre terminal dello stesso aeroporto.Una misura decisa per consentire alla società aeroportuale Changi Airport Group di ottenere risparmi sui costi di gestione durante il periodo di emergenza sanitaria fino al completo recupero delle quote di mercato dei passeggeri. Nel contempo, il Terminal 2 dell'aeroporto Singapore-Changi sarà sottoposto a interventi di ammodernamento.