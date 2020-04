Dombrovskis: "Approvare Mes ma per ripresa aperti ad altro"

(Teleborsa) - ": approvare il nostro programma anti-disoccupazioneda 100 miliardi; ile dare supporto per la crisi tramite il".Lo ha scritto su Twitter il vicepresidente della Commissione UE, specificando che le istituzioni europee devono "".In attesa di conoscere quali saranno le decisioni dell'Eurogruppo, le parole di Dombrovskis sembrano anticipare una nuova fase della politica europea."Dobbiamo anchee sarà essenziale undell'Unione europea che sia ambizioso", continua il vicepresidente in un secondo tweet. ""Anche adesso che siamo nell'occhio del ciclone dobbiamo conservare un senso di realismo politico. Un c", ha specificato in una dichiarazione rilasciata a Politico a poche ore dall'Eurogruppo."Un compromesso europeo è qualcosa con cui tutti possono convivere ed è ciò che dobbiamo trovare", ha concluso Dombrovskis, spiegando che l'intesa tra i governi deve "riflettere il fatto che".