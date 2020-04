L'indice delle società High Tech italiane brillante (+6,24%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 75.845,6, balzando del 6,24% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 19 punti, dopo un avvio a quota 515.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,56%.Tra le medie imprese quotate sul, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,15%.Tra ledi Piazza Affari, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 10,13% sui valori precedenti.Svettache segna un importante progresso del 7,78%.Vola, con una marcata risalita del 7,71%.