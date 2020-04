Alerion acquista altre azioni proprie

Alerion Clean Power

Alerion

(Teleborsa) -informa di aver, dal 30 marzo al 3 aprile 2020, complessivamenteal prezzo medio di 4,5560 euro per azione, per un controvalore complessivo di 10.128,03 euro, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2019.Il numero complessivo delle azioni proprie detenute dal Gruppo specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al 3 aprile, è pari a 851.168 rappresentative dell’1,66212% del capitale sociale.Seduta decisamente positiva, in Borsa, perche ha terminato in rialzo del 2,26%.