Crollo Ponte su fiume Magra: ANAS più volte sollecitata a verifiche da Sindaco Aulla

(Teleborsa) -lungo la ex Strada Provinciale 70 ora Strada Statale 330, tra i Comuni di Aulla e La Spezia. L'emergenza coronavirus ha indirettamente evitato una possibile tragedia, trattandosi di una delle strade normalmente più trafficate del territorio della Lunigiana.per fare chiarezza sull’accaduto e accertare le responsabilità, presieduta da(Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) affiancato dagli ingegneriIntanto,(già Azienda Nazionale Autonoma Strade), che dal 2018 è entrata a far parte del Gruppo Ferrovie dello Stato,, di concerto con gli Enti locali, percorsi di viabilità alternativa da attivare nell'immediato"., anche rispetto a segnalazioni degli Enti locali,".Il cosiddettooggetto del crollo era infatti, con la quale il primo cittadino del Comune della Provincia di Massa Carrara richiedeva in generale una verifica strutturale di ponti e viadotti sulle strade statali, "visto il tragico evento del 14 agosto".. Ne segue una terza, dell'8 agosto:dell'Assessore Marco Mariotticirca la tenuta del tratto Aulla-bivio ponte Albiano, nonché del ponte stesso,atteso che il ponte èper la ripetuta chiusura della strada cosiddettadella Ripa".La quarta lettera è del: "Faccio seguito alla telefonata di ieri dell'Assessore ingegner Mariotti - scriveva ancora il Sindaco di Aulla - per significare cheper lo stato del ponte.(lettera di risposta da ANAS).e che quindi lo stato di preoccupazione è elevatocosì da poter ricevere e fornire dati ed elementi di assoluta tranquillità alla popolazione".: "Si ringrazia - scrive il Sindaco - per la pronta risposta con la Vostra la quale peraltro fa riferimento a pregressa Mia del 8-8-2019.La costruzione del ponte, costituito da una serie di cinque arcate in calcestruzzoa novembre del 2018, a seguito dell’emanazione del, recante una r. L’infrastruttura era, fino a tale data, gestita dalla Provincia di Massa e Carrara.