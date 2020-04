Coronavirus, Air Liquide in campo per fronteggiare emergenza

(Teleborsa) - Nel contesto dell'epidemia di Covid-19,.Il consumo di ossigeno negli ospedali è aumentato in modo significativo, fino a 6 volte nelle regioni più colpite dall'emergenza, poiché la maggior parte dei pazienti con complicanze è trattata con ossigenoterapia. Anche il personale specializzato nelle cure a domicilio è completamente mobilitato, assistendo circa 800 pazienti Covid positivi nelle fasi iniziali o post-acute della malattia. In tale scenarioche fornisce in Italia oltre 2mila strutture tra ospedali, studi medici e case di cura – ha messo in campo l'organizzazione necessaria per soddisfare l'accresciuta domanda, aumentando la fornitura di ossigeno alle strutture sanitarie.Nell'arco di un mese – fa sapere la Società in una nota –tra potenziamento degli impianti esistenti e nuove installazioni. Air Liquide ha anche realizzato edTra gli interventi più significativi, le l'L'aumento dei volumi di ossigeno – spiega la nota – è stato reso possibile anche grazie all', dove i team sono completamente mobilitati per continuare a garantire l'operatività. Anche qualora la domanda dovesse crescere ulteriormente, l'azienda fa sapere di non prevedere difficoltà nella produzione e nelle forniture, che avvengono a livello locale, poiché l'ossigeno viene prodotto e fornito a partire dalle 9 grandi unità di separazione dell'aria presenti a livello nazionale. Air Liquide ha, inoltre,Le bombole vengono utilizzate negli ospedali, per le ambulanze, ma anche al domicilio dei pazienti.lestanno, inoltre, mettendo in atto tutti gli sforzi necessari per rispondere a queste richieste attraverso i propri tecnici e professionisti sanitari (Infermieri, Fisioterapisti, Specialisti, Medici, Operatori della sanità sociale). Dall'inizio della crisi, sono staticon una situazione clinica stabile, dimessi da strutture ospedaliere o nelle prime fasi della malattia."Difronte allo scoppio internazionale dell'epidemia di Covid-19, la priorità di Air Liquide – ha affermato– rimane la salute e la sicurezza dei suoi collaboratori e dei suoi pazienti. Avendo previsto un accresciuto utilizzo dell'ossigeno, i nostri team hanno aumentato conseguentemente la produzione, le consegne di bombole, le installazioni di ossigeno liquido, nonché i sistemi di tubazioni laddove necessario. Continueremo a monitorare attentamente la situazione man mano che si evolve e ad adattare le misure di conseguenza. I team Air Liquide sono completamente uniti e mobilitati per fronteggiare questa emergenza".