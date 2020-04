Credem sospende distribuzione dividendo e conferma solidità patrimoniale

Credem

(Teleborsa) - Il CdA di, e vista l’attuale situazione economica e sanitaria del Paese, ha deliberato di, determinando così l’accantonamento dell’intero utile dell’esercizio 2019 a riserva straordinaria;La Banca, tra le migliori in Europa per solidità, rafforza quindi ulteriormente la propria posizione patrimoniale con un CET1 Ratio che, calcolato sul Gruppo Bancario al 31 dicembre 2019, raggiungerebbe il, aumentandolo di 49 bps.Il Gruppo conferma la propria responsabilità ed il proprio impegno a "supportare e favorire la ripresa dell'economia nazionale anche in situazioni avverse, così come fatto negli ultimi 10 anni durante i quali, grazie ad una politica di dividendi lungimirante, ha continuato ad essere vicino a famiglie ed imprese, incrementando i prestiti di oltre 9 miliardi di euro (aumento di oltre il 50%)".La Banca ha posto in essere tutte le necessarie azioni sia per continuare a supportare pienamente la clientela, "confermando la propria piena operatività, sia per tutelare le proprie persone, grazie all'utilizzo dei canali digitali e all'ad oltre l’85% dei dipendenti".