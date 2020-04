Fed aggressiva fino a ripresa. Powell: dato sussidi allarmante

(Teleborsa) - La Federal Reserve continuerà ad agire in modo "produttivo e aggressivo" fino a quando non saremo sicuri di essere solidamente sulla strada della ripresa. Lo ha detto il, durante un discorso alla Brookings Institution definendo, negativo anche se già scontato dal mercato. Le richieste di sussidi settimanali sono state 6.606.000, in modesto ribasso rispetto alla cifra record della settimana precedente di 6.867.000, ma oltre il consensus stimato dagli analisti a 5.250.000."Vi sono tutte le ragioni per credere che" - ha detto ancora il numero uno della banca centrale statunitense - aggiungendo cheOggi, la banca centrale americana ha annunciato nuovi programmi per 2.300 miliardi di dollari per affrontare la crisi sanitaria da coronavirus.