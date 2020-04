Nessun accordo su Mes ed Eurobond: sale l'attesa per l'Eurogruppo

(Teleborsa) -che deve trovare una via comune alla crisi economica e sociale dovuta alla pandemia Covid-19.Nel pomeriggionel tentativo diIl tavolo è saltato dopoall'uso delche ha causato un duro faccia a faccia tra Roma e Amsterdam. La posizione olandese hachiesti dall'Italia e che è allaIl ministro Bruno Le Maire, il vice cancelliere Olaf Scholz e il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno hanno iniziato a premere sul collega olandese , allaNel testo è così comparso unche però non piace a Roma. In serata è arrivata la risposta decisa del premierche, in un'intervista alla Bild , ha chiarito di essere pronto anche a "muoversi senza l'Europa".Per l'Italia ha parlato anche il ministro dell'Economia,, che dal Sole24Ore ha ricordato come lanon sia solo "una possibilità consentita dai Trattati" ma anche "unaIl ministro ha ribadito la posizione italiana per cui ilad affrontare la crisi e l'opposizione dell'Italia "ha contribuito a cambiare il piano originario" che era sul tavolo dell'Eurogruppo aprendo all'emissione di titoli. "Siamo delusi anche se sono stati fatti passi avanti significativi. Grazie all'Italia e altri Paesi il quadro è profondamente mutato", ha aggiunto.Qualcosa però potrebbe cambiare nel corso della giornata, specie dalle parti di Berlino., prestigioso quotidiano tedesco, che ha pubblicato undel redattore capo Steffen Klusmann, in diverse lingue, italiano compreso, dal titolo ""."Non esistono alternative agli Eurobond in una crisi come questa", si legge nell'editoriale. ", il governo Merkel insinua che ci sia qualcosa di marcio in questi bond", continua l'articolo che definisce gli eurobond "".Da qui lache sarebbero "la prova che non ci abbandoniamo l'un l'altro in tempi di maggiore bisogno, e che, più di un mercato unico ben lubrificato ma dal cuore freddo con una moneta (ancora) comune".