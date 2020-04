Coronavirus, Università: il piano di ripartenza degli Atenei

(Teleborsa) -Ilpresieduta da, prevedeLaprevede il completamento di questo semestre, fino a luglio, con attività individuali in presenza solo per la ricerca mentre tutte le lezioni verranno svolte online.si avrà, invece, – spiega il Ministro – un, "avviando attività in presenza con un modello molto flessibile, che possa essere adattato secondo le diverse realtà territoriali ma anche tenendo conto dell'affollamento dei diversi corsi di laurea".Per quanto riguarda lel'obiettivo del Governo – ha affermato Manfredi – èLa proposta è di inserire"I giovani messi in campo in questa situazione di emergenza – ha osservato il– hanno dimostrato grande professionalità testimoniando con concretezza la validità dei percorsi formativi". Il titolare del dicastero dell'Università ha poi comunicato di aver firmato iled evitare danni a chi non ha potuto terminare di svolgere tirocini.Confermato, inoltre, ilAllo studio anche. Nell'attuale scenario risultano, comunque,sonole università nel giro di una settimana in media hanno organizzatoovvero più dell'80% degli studenti universitari, con una frequenza aumentata, in alcuni casi, rispetto a quella che si aveva in aula. Gli esami a distanza si fanno già nele – fa sapere il Ministero – si punta ad aumentare la percentuale."Sarebbe estremamente rischioso. Le scuole andrebbero riaperte comunque non prima di settembre perché gli istituti scolastici rappresentano un concentrato di soggetti a contatto tra loro e dove la distanza di sicurezza è difficilmente realizzabile", ha osservato