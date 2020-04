Francia, Le Maire vara maxi fondo 20 miliardi per sostegno aziende "eccellenti"

Air France-KLM

Renault

(Teleborsa) - Il Ministro francese dell'Economiacorre ined annuncia unper sostenere alcune aziende in questo periodo di crisi, attraversoda parte dello Stato difino ad arrivare, se necessario, ad una eventuale"Abbiamo deciso di destinare 20 miliardi di euro al fondo speciale per sostenere il capitale delle aziende che ne hanno bisogno, sia pubbliche che private", ha dichiarato Le Maire a Radio Europa 1.di euro per combattere la crisi economico-sanitaria che dovrebbe sbarcare in Parlamento per l'approvazione mercoledì prossimo, 15 aprile 2020.Fra idell'intervento statale c'è la compagnia aerea, che non esclude un intervento degli stati francese ed olandese ed attualmente è in trattative con le banche per ricevere fino a 6 miliardi di euro di prestiti garantiti dai due governi.: la casa d'auto in cui lo stato detiene una quota del 15% sta portando avanti trattative con le banche per ottenere 4-5 miliardi di finanziamenti