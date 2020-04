Il MES fa scoppiare la polemica in Italia. Opposizioni e M5S in allerta

(Teleborsa) -. E scoppia la, non solo dal fronte dell'(Lega e destra), ma anche all'interno delle forze che compongono la, in particolare il, che ha guardato al Fondo salva-Stati con estrema contrarietà.La scelta di Conte e Gualtieri di cedere al pressing del Nord Europa, almeno in parte, potrebbe creare una frattura fra i Cinquestelle e Palazzo Chigi? Con l'emergenza sanitaria in corso e la crisi economica che ne scaturisce sembra alquanto, ma i malumori serpeggiano dentro e fuori il Governo.A questo proposito, il leader politico del M5S,, a Radio 1, ha chiarito che. "perché le condizioni non ci sono", ha ribadito Crimi, aggiungendo che il Fondo salva-Stati, anche nella nuova formulazione si rivela ": non adesso ma nel futuro. Certo potremmo avere un atteggiamento opportunistico, procediamo ora, poi un domani si vedrà: ma non lo faremo".E assieme ai mal di pancia dei Cinquestelle si prepara la prevedibile. "MES approvato?!? Inorridisco e chiederemo le dimissioni di un ministro dell'Economia che ha svenduto il nostro Paese", commenta il leader leghistasu Twitter. Gli fa eco la leader di fratelli d'Italia,, che commenta: "Hanno vinto i diktat di Germania e Olanda. Non permetteremo a nessuno di banchettare sulla nostra Nazione. Fratelli d'Italia farà di tutto in Parlamento per scongiurare questo atto di alto tradimento".Quelle dell'opposizione - replica il Ministro dell'Economia,- "sono: forse Salvini e Meloni ignorano che Mes già esiste, e che ci sono le condizionalità, cioè il controllo della troika". Ilha spiegato a UnoMattinaè unoda quello conosciuto sinora, a partire dall', e prevede una linea di liquidità sino al 2% del PIL. Sugliha poi chiarito il vertice di ieri e una prima "battaglia" e che