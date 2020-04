L'Eurogruppo trova l'accordo: 1.000 miliardi per sanità, lavoro, imprese e ripresa

(Teleborsa) - I Ministri delle Finanze dell'Eurozona ce l'hanno fatta: dopo lunghe trattativesugli strumenti per fronteggiare la lotta alla pandemia di Covid-19 e la crisi economica che ne consegue. Sono stati messiper superare la crisi, evitare una recessione prolungata e favorire una rapida ripresa.in senso stretto - una decisione che in ogni caso viene demandata al vertice dei leader europei che dovrà sbrogliare la matassa -à, tranne una: usare i soldi solo per i costi diretti ed indiretti della sanità e della prevenzione. E poi ancora aiuti per le imprese, tramite la BEI, e per il lavoro, con il fondo SURE per la cassa integrazione.per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita", ha spiegato il commissario all'Economia europeo, nell'annunciare che l’Eurogruppo ha trovato l’accordo., ha twittato al termine del vertice.", ha sottolineato il ministro dell’Economia,, aggiungendo "consegniamo al Consiglio europeo una. Ci batteremo per realizzarla".Il piano europeo valesuddivisi in quattro strumenti: un, che vale, cui si accederà senza condizionalità, salvo quella di impiegare i fondi per i costi diretti ed indiretti della sanità e per la prevenzione; lache ha stanziatoper fornire liquidità alle imprese; ilper la cassa integrazione ed il sostegno all'occupazione, che valedi euro; ilproposto dalla Francia che vale circa, sarà temporaneo ed immediato, con l'obiettivo di sostenere da subito i costi della crisi sanitaria ed in seguito la ripresa delle economie europee dino alla fine dell'emergenza. Dopodiché gli Stati si impegneranno a riprendere la traiettoria definita dal patto di Stabilità, fatta salva la flessibilità concessa in casi specifici."Le discussioni sugli aspetti pratici e legali del fondo, la sua fonte di finanziamento, e strumenti innovativi di finanziamento, coerenti con i Trattati" saranno, ha spiegato il Ministro francese, anticipando che fra glipotrebbe esserci anche unma questo "non vuol dire mutualizzazione del debito"., ha rimarcato il ministro delle Finanze., spiegando che questo strumento "non aiuterà l'Europa e l'Olanda nel lungo termine"."Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e perciò", aveva chiarito la Cancelliera tedesca, subito prima che venisse formalizzato l'accordo, aggiungendo che la Germania è d'accordo su uno strumento di solidarietà."C'è stato unche vuole fornire fondi aggiuntivi attraverso il bilancio UE. Sulla grandezza e sul finanziamento cercheremo la guida dei leader", ha spiegato il presidente dell'Eurogruppo, aggiungendo che"Abbiamo avuto ragione ad avere fiducia nell'Europa. Leformulate dell'Eurogruppo", ha dichiarato il presidente dell'Europarlamento"L'Europa è unita nella lotta contro il coronavirus. Sononel vedere i ministri delle Finanze dell'Eurogruppo raggiungere un", ha commentato la Presidente della BCE,, su Twitter.