Petrolio, Messico accetta riduzione produzione ma inferiore a richiesta Opec

(Teleborsa) - Ilha annunciato i tagli alla produzione di petrolio di 100.000 barili al giorno dopo aver parlato con il. Si tratta di una riduzione del 5,5% e non del 23% come era stato richiesto dai Paesi dell'Opec."Ho parlato con il presidente Trump e abbiamo deciso di ridurre la produzione di 100.000 barili al giorno.per aiutare il Messico", ha detto Obrador in una conferenza stampa.La riluttanza del Messico è stato il principale ostacolo per finalizzare l'accordo petrolifero atteso da tempo con l'biettivo diIl vertice di ieri si è chiuso quindi con l'auspicato taglio della produzione di 10 milioni di barili al giorno, valido sin da ora e per i mesi di maggio e giugno. In seguito, la riduzione dell'offerta sarà limitata a 6 milioni di barili, ma questa stretta sarà in vigore sino all'aprile 2022, un tempo molto lungo ed adeguato a superare l'attuale stato di crisi dell'economia globale.Anche questo vertice aveva rischiato di fare un buco nell'acqua o di chiudersi con un accordo al ribasso (6-8 milioni di barili), a causa della diversa visione di Russia, Arabia e Stati Uniti, ma erano circolate anche voci di un taglio fin a 20 milioni di barili. Poi il preaccordo in serata e la decisione finale che sembra accontentare tutti. A bloccare l'accordo fino all'ultimo era stato il Messico, non concorde sulla quota assegnata, mentre l'Arabia ridurrà l'output di 3,3 milioni e la Russia di 2 milioni.