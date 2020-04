Allarme Confcommercio: pesante impatto coronavirus su consumi e PIL

(Teleborsa) -. E' drammatico il primo bilancio tracciato dal, in relazione ai mesi più acuti dell'emergenza coronavirus in Italia.Nelriduzione deirispetto allo stesso periodo del 2019, per effetto della debacle del mese diL'Ufficio Studi Confcommercio parla di “dinamiche inedite sotto il profilo statistico-contabile, che esibiscono tassi di variazione negativi in doppia cifra non presenti nella memoria storica di qualunque analista”.Una menzione particolare ai dati sull’(-95% degli stranieri a partire dall’ultima settimana di marzo), sulle(-82% nei confronti dei privati), sulle vendite di(attualmente -100% per la maggior parte delle aziende, precisamente quelle non attive su piattaforme virtuali), su(-68% considerando anche le coraggiose attività di delivery presso il domicilio dei consumatori).Di conseguenza, ledell’Ufficio Studi indicano unadel 2020 e