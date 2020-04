Coronavirus, Enel X: con Here soluzione per tracciare spostamenti in maniera autonoma

Enel

(Teleborsa) - Un'app per. È la soluzione sviluppata da Enel X –controllataspecializzata in prodotti innovativi – e HERE Technologies – multinazionale dei servizi di dati geografici e di mappatura – che stima la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale. Si chiama “City Analytics - Mappa di mobilità” e si aggiunge alla suite City Analytics, realizzata da Enel X per le Pubbliche Amministrazioni e per la pianificazione urbana.Il servizio fornisce una, mappe e sistemi di navigazione, elaborati in correlazione con location data provenienti da applicazioni mobile e open data della PA. "La nuova release di City Analytics è uno strumento innovativo sviluppato per venire incontro alle esigenze della Pubblica Amministrazione, impegnata nel fronteggiare l’emergenza –– grazie alla collaborazione con HERE Technologies abbiamo messo a disposizione del Paese una soluzione concreta attraverso la quale è possibile valutare i dati dell’evoluzione dei flussi di mobilità sul territorio, utili per la pianificazione della fase di ripresa"., dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, dagli enti interessati e della Protezione Civile, sul portale Enel X YoUrban.