Bank of America, utili a picco su accantonamenti per epidemia coronavirus

Bank of America

(Teleborsa) -ha chiuso ilo 1° trimestre condi dollari, rispetto ai 7,3 miliardi dell'anno scorso, in seguito ad accantonamenti per fronteggiare le futurederivanti dalla(3,6 miliardi).risultando quasi dimezzato rispetto ai 70 centesimi dell'anno precedente. L'utile per azione risulta anche al di sotto delle attese che indicavano un valore di 46 cent.In lieve calo ida 23 miliardi, pur risultandocon le aspettative. Il margine di interesse è calato del 2% a 12,1 miliardi, risultando poco sopra gli 11,7 miliardi stimati dagli analisti.La divisioneha sofferto un calo dei profitti del 45% a 1,79 miliardi, mentre la divisioneha visto contrarsi l'utile del 17% a 866 milioni.Il titolo Bank of America nel circuito pre-market evidenzia perdite superiori al 4%.