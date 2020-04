BCE, Schnabel: "Piano QE di acquisti titoli spinto a nuovi record"

(Teleborsa) - Lasta effettuando acquisti di titoli pubblici e privati a. Lo ha riferitointervenendo ad un webminar organizzato dall'istituzione assieme alSpiegando le misure messe in campo contro le straordinarie ricadute economiche negative dovute al, Schnabel ha affermato cheNel dettaglio(il primo, che prosegue da anni) e circa altri, il nuovosu cui al momento la, prolungabile e aumentabile. Queste operazioni vengono poi effettivamente condotte dalle Banche centrali che fanno parte dell'Eurosistema, ad esempio, nel caso del nostro Paese, larelativamente alle emissioni tricolori."I volumi attuali di acquisti settimanali superano ampiamente quelli che finora abbiamo tenuto per tutta la durata dell'App - ha rilevato- anche paragonandoli al periodo in cui, nel 2016, gli acquisti avvenivano ad un ritmo mensile di 80 miliardi di euro". L'esponente Bce ha poi ribadito che grazie alla flessibilità che si è data,per compensare successivamente. Tali misure – ha sottolineato Schnabel – "garantiscono unaumento dei rischi per le prospettive di inflazione a medio termine". Schnabel ha anche chiarito chee il funzionamento del mercato in un momento in cui già si prevedeva che la redditività delle banche subisse ulteriori pressioni a causa della crisi".Quest'anno – ha riferito la componente del Comitato –, secondo le stime dei tecnici della Bce,ma – ha aggiunto "è probabile che queste cifre aumentino nelle prossime settimane e mesi".