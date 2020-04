SEAS amplia attività: prima demolizione di Fokker 27 all'Aeroporto di Bergamo

(Teleborsa) -. La società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta Ryanair sul territorio italiano, ha portato a termine,immatricolatoappartenuto allacon base appunto sull'aeroporto di Bergamo non più in possesso della certificazione di aeronavigabilità. Miniliner avevaa causa di problemi economico-finanziari della compagnia.all’esecuzione di analoghe operazioni laddove necessario".Si è trattato di una, eseguita nell’ambito delle competenze in possesso della società,, a cominciare dall’che ha consentito,, di avviare la procedura dal punto di vista tecnico.E’ stata poi, attraverso l’archiviazione fotografica e la registrazione, prima della cosiddettache equivale alla distruzione del velivolo., per consentirne lo smaltimento in modalità selezionata e differenziata a cura di una ditta esterna specializzata., che ciclicamente si posizionano sull’aeroporto. Nel periodo ditutte le infrastrutture di cui disponiamo sul territorio nazionale e le risorse umane presenti