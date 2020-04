Auto, crollo delle vendite in UE a marzo. Effetto coronavirus

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Effetto devastante dell’emergenza coronavirus sul mercato dell’auto europeo. In marzo in Europa Occidentale (UE+Efta+UK)contro 1.771.030 del marzo scorso. Il calo in valore assoluto è stato di 917.953 autovetture, mentre la. Questo disastroso risultato - spiegano da- è interamente dovuto all'emergenza sanitaria, che si è inserita in un mercato auto dell’Europa Occidentale che già nei primi due mesi dell’anno era fiacco, ma aveva comunque contenuto le perdite nel 7,2%.I dati sono stati rilasciati dall', che definisce "drammatico" il calo legato alle misure di lockdown adottate nella maggior parte dei paesi europei, con la "stragrande maggioranza dei concessionari chiusi nella seconda metà di marzo".Perle immatricolazioni a marzo sono state 22.070, con una forte contrazione di oltre il 70% rispetto allo stesso mese del 2019, mentre la quota di mercato si è quasi dimezzata al 3,9% dal 7,4%.Tutti i 27 mercati dell'Unione Europea hanno segnato una contrazione ma l'ha subito il colpo maggiore, con le immatricolazioni in calo dell'85,4%. La domanda è crollata anche in(-72,2%) e(-69,3%), mentre laha avuto un calo meno severo rispetto agli altri mercati principali (-37,7%).