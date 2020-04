Borse europee in rialzo, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

automotive

beni per la casa

tecnologia

Fiat Chrysler

Moncler

Atlantia

CNH Industrial

Diasorin

IMA

doValue

Autogrill

Sesa

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, con gli investitori confortati dalche mira a una ripresa dell'economia a stelle e strisce.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. L'crolla a 1.687,7 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo l'1,71%.(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 18,77 dollari per barile, con un ribasso del 5,54%.In discesa lo, che retrocede a quota +223 punti base, con un decremento di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,74%.brilla, con un forte incremento (+4,3%), ottima performance per, che registra un progresso del 3,65%, e exploit di, che mostra un rialzo del 4,30%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo del 3,21%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+5,04%),(+4,85%) e(+4,66%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,92%),(+5,69%),(+5,68%) e(+5,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,13%.Tra i(+6,07%),(+5,65%),(+5,52%) e(+4,78%).