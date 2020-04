Europa e migranti: lettera di Italia, Spagna, Francia e Germania

(Teleborsa) - Stabilire undei migranti; prevederela non ammissibilità delle richieste di asilo nelle procedure alle frontiere esterne; edei richiedentitra gli Stati, "secondo criteri specifici". Sono i capisaldi di una lettera - di cui riferisce l'Ansa dopo averne preso visione - che i Ministro dell'Interno dihanno inviato alla Commissione UeLucianaFernandoChristophee Horst Seehofer, in una lettera indirizzata a Margaritis, vicepresidente della Commissione europea, e alla commissaria agli Affari interniinviano i loro suggerimenti per una riforma del sistema di asilo europeo, chiedendo che siaTra i punti principali, i Ministri indicano anche la necessità di affrontare la questione dei movimenti secondari, "a cui dare una risposta. In particolare, si afferma che i "servizi di accoglienza per i richiedenti asilo dovrebbero essere forniti esclusivamente dallo- "Crediamo che occorra una riforma fondamentale - ribadiscono - per costruire un sistema in cui gli Stati membri affrontano le sfide dellabasata sul principio didelle responsabilità