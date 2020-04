Copasir, ciclo audizioni per approfondire tema controllo Borsa Italiana

Unicredit

Generali

Mediobanca

UBI Banca

Credit Agricole

Intesa Sanpaolo

Monte dei Paschi di Siena

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, Presidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, ha annunciato possibili, per verificare se si possano intravedere azioni internazionali relative alIl Comitato parlamentare sta cercando di approfondire gli argomenti più delicati riguardo alla sicurezza nazionale, nelles, con particolare riguardo alla diffusione di notizie false. Si vuole inoltre accertare se "nel breve-medio periodo si intravedano" e se vi sia statafinanziariamente "quell'elenco didegli asset nazionali".Nella seduta di, sarà ascoltato innanzi tutto l’onorevole Enrico Borghi (Pd) sul monitoraggio dellediffuse negli ultimi tempi, seguiranno le. Il Copasir intende poi definire un calendario di audizioni del sistema banche-assicurazioni, ascoltando i vertici diItalia,per approfondire i temi del controllo e governance e l’autonomia nella scelte strategiche. Prevista anche l'audizione diItalia per chiarire la solidità della capogruppo, con particolare riguardo all'esposizione in derivati.