Sale la febbre da Spread. BTP tocca massimo oltre 2%

(Teleborsa) -che oggi ha raggiunto unpunti per poi assestarsi a 239 punti (+4,58%). L'allargamento del differenziale con il, il cui rendimento si attesta a, risponde ad una impennata del tasso del(sul punto di massimo era salito anche oltre il 2%).Il mercato resta dunque in, all'avvi di unaper il futuro dell'Eurozona e per l'Italia:che dovrà prendere una decisione sugli strumenti approntati per fronteggiare l'emergenza sanitaria (MES, Eurobond ecc.), mentre venerdì l'agenzia di ratingdovrà sciogliere la riserva sulla(non ci si attende in realtà una decisione immediata).