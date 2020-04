Alitalia, Patuanelli: "E' il momento giusto per investire e non per dimensionare flotta"

(Teleborsa) -come scalare un mercato che era precluso per Alitalia e che non lo sarà pi quando il mercato ripartira'".Patuanelli ricordando che con ilè stato istituito un, ha detto che "non sono gli unici elementi in campo. Bisognache servono per affrontare la crisi del settore.In realtà,. Si era addirittura parlato di, a fronte delle attualiin forza, sebbene al momento la. Alitalia sta infatti assicurando un limitato numero di voli domestici e alcuni internazionali., il volo giornalierodelle 10,40, utilizzando di norma Boeing 777, o più raramente Airbus A330, come nel caso di oggi mercoledì 22 aprile.organizzati dal Ministero degli Esteri e dalla Protezione Civile.Tornando al "dimensionamento" della flotta,Per una compagnia che possa garantire, è necessario poter disporre al minimo di. E soprattutto di, settore della compagniadalle discusse gestioni che portarono alla crisi del 2008 e all'arrivo, infelice, dei cosiddetti "Capitani coraggiosi".