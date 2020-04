Immobiliare, Baccarini (FIAIP): "Pandemia avrà costo pesante in posti di lavoro"

(Teleborsa) - Il prolungamento deloltre il 4 maggio eper il settore immobiliare rischia di avere un: sono stimatinella filiera immobiliare, che andrebbero ad aggiungersi all'emorragia innescata dalla crisi del 2011, costata ad oggi 700mila posti di lavoro.Teleborsa ne parlato con, in occasione della presentazione del consueto Rapporto annuale sul mercato immobiliare."Sicuramente questa emergenza avrà, per circa unimmobiliari. Teniamo conto che si tratta spesso di ditte individuali e quindi non grandi aziende"."Nello stesso tempo bisogna considerare che si tratta di agenti cheed anche lee non c'è apertura di credito bancario, ma si vive essenzialmente del gettito prodotto"."Ecco perché abbiamo chiesto interventi di tipo più generale, affinché le, in parallelo al miglioramento la situazione sanitaria, altrimenti è meglio non riaprire, e poi abbiamo chiesto, per evitare nuove chiusure".