Coronavirus in Italia: positivi ancora in calo, record guariti

(Teleborsa) - Insonoi casi totali didi cui(+in 24 ore, con un aumento dell’1,85%).ancora gli attualmenteper ilsono 106.848 con un calo di 851 nelle ultime 24 ore mentre continua a crescere il numero dei guariti (57.576) con un incremento giornaliero record di 3.033 (+5,56%). In un giorno sono stati effettuati 66.658 tamponi per un totale diQuesti i dati del bollettino del 23 aprile resi noti dal Capo della Protezione Civilein conferenza stampa (che ora si svolge non più quotidianamente maparlando dil'indice di contagiosità del coronavirus,ha detto il Presidente del Consiglio superiore di Sanitànel sottolineare che a partire dal 5 aprile, "con la sola eccezione di una giornata, c'è stata una riduzione del numero dei pazienti ricoverati. E dal 3 aprile c'è stata costantemente ogni giorno una riduzione del numero dei pazienti"Secondo le stime che arrivano dai Paesi europei, la metà delle persone che sono morte di Covid-19 erano residenti in case di cura. E' una. Lo ha detto il Direttore dell'Oms Europa,in una conferenza stampa. "Il quadro in queste strutture - ha sottolineato - è profondamente preoccupante.in cui operano le case di cura oggi e nei mesi a venire. Le persone che lavorano in quelle strutture - spesso sovraccaricate di lavoro, sottopagate e prive di protezione adeguata - sono tra gliIntanto, insono stati superati i 22mila morti legati alla pandemia da coronavirus, seguita dallache viaggia sulla stessa cifra, mentre neglii morti per coronavirus hanno superato quota 46mila (46.609 per l'esattezza), mentre i casi positivi sono 842.319, secondo gli ultimi dati della