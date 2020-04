Wall Street cauta in avvio

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, dopo che la Camera dei rappresentanti ha approvato un ulteriore pacchetto di stimoli per contrastare gli effetti del coronavirus.L'attenzione degli investitori è rivolta anche ai. Prima dell'avvio del mercato sono già usciti gli ordini di beni durevoli , crollati nel mese di marzo, mentre tra meno di mezz'ora è attesa la pubblicazione dellaSulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,56% a 23.646,59 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.812,43 punti. Senza direzione invece il; in moderato rialzo lo(+0,45%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,18%),(+1,37%) e(+0,95%). Il settore, con il suo -0,64%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,99%),(+1,84%),(+1,77%) e(+1,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,72%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,51 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,11%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,24%),(+2,85%),(+2,75%) e(+2,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,51%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,07%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,99%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,88%.