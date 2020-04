Giglio Group, accordo quadro con Compagnia delle Opere per DPI

Giglio Group

(Teleborsa) -(Cdo) hanno siglato unper la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), tra cui le mascherine KN95 – FFP3 – CE, alle imprese associate.La partnership, che ha, consentira` alle imprese associate a Cdo, che ne faranno richiesta, di poter ordinare e ricevere tempestivamente, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia e rispondenti agli standard dell’Istituto Superiore di Sanita`.Le mascherine KN95 – FFP3 – CE, ovvero dispositivi di protezione dotati di filtri, sono le piu` indicate per la protezione da virus, a differenza delle mascherine chirurgiche, essenzialmente progettate per filtrare l'aria che espiriamo.