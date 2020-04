Gualtieri: "Dopo crisi no a manovre lacrime e sangue"

(Teleborsa) - Lo sper fronteggiare l'emergenza Covid-19 ema unaper rientrare nei ranghi di un normale debito e deficit.A dirlo è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel suo intervento alla Camera prima della discussione sul Def. "La, ha dichiarato il ministro."Negli anni successivi dovremo ridurre il deficit e il rapporto debito/Pil. Ma i risultati conseguiti nel 2019 mostrano che. Secondo Gualtieri infatti "si può continuare a lavorare per far crescere il gettito fiscale a parità di aliquote attraverso unasupportata da innovazione, organizzazione e risorse umane qualificanti".Il ministro si augura che la richiesta di scostamento siaanche perché si tratta di unoche "ammonta a 55,3 miliardi di indebitamento, un incremento del fabbisogno di 65 miliardi e un saldo netto da finanziare di 155 miliardi", ha sottolineato Gualtieri.Si tratta, ha proseguito il ministro, di "per proseguire il necessario sostegno economico alle famiglie e alle imprese già avviato con i precedenti provvedimenti e per aiutare la ripresa dell'economia".Gualtieri ha ricordato che le misure del governo hanno. Ci attendiamo una crescita molto significativa di questi numeri - ha aggiunto - e auspichiamo il superamento dei problemi iniziali che queste misure hanno avuto nei primissimi giorni".Sul fronte, il ministro ha confermato il loroe misure a sostegno del reddito. ", come abbiamo già detto, e il sostegno sarà", ha chiarito.Tra le varie misure presenti nel prossimo decreto, ci sarà l'. "Dal 2021 fisseremo un'", ha aggiunto Gualtieri che ha parlato anche di un incremento per lo "stanziamento del credito d'imposta per la sanificazione".Con il prossimo decreto arriverà inoltre "un, pensioni o sostegni pubblici", a cui si aggiungerà "un indennizzo per colf e badanti che non hanno potuto lavorare".