Credem, i soci approvano il bilancio 2019

Credem

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti dihachiuso con un utile netto consolidato di 201,3 milioni di euro, in crescita del 7,8% rispetto all'anno precedente.I soci hanno accolto la proposta del Consiglio di Amministrazione dello scorso 9 aprile didel periodo. Tale decisione - spiega la banca in una nota - è in linea con la raccomandazione di BCE alla luce dell’epidemia Covid-19 ed "è stata accolta con senso di responsabilità da parte degli Azionisti malgrado la distribuzione di dividendi inizialmente ipotizzata pari a 0,22 euro per azione fosse prudenziale rispetto all'importante risultato economico conseguito nel 2019 e del tutto compatibile con il mantenimento di robusti buffer patrimoniali".A seguito della decisione di assegnare a riserva l’intero utile del 2019, si determina unconsolidati calcolati sul perimetro del Gruppo Bancario e, relativamente al dato di dicembre 2019, il CET1 ratio , calcolato sul perimetro del Gruppo Bancario, raggiungerebbe il 15,3%, aumentando di 49 punti base. Il capitale aggiuntivo rappresenta l’equivalente di 1 miliardo di euro di potenziali nuove erogazioni di prestiti che porterebbero ad oltre 8 miliardi il plafond di finanziamenti messi in campo per sostenere famiglie ed imprese.