Dopo la Fed, tocca alla BCE: verso QE pandemico "extralarge"

(Teleborsa) - Dopo lache ha lasciato invariati ie si è dettapur di salvare l'economia, tocca oggi allaSecondo la maggior parte degli analisti, l’istituto guidato dalascerà invariata la propria politica monetaria e non metterà mano ai(attualmente:0,00% tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale; 0,25% tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale; -0,5% tasso sui depositi). Pronte, invece, nuoveper aumentare la liquidità e finanziare le banche, in aggiunta alle attualiA metà marzo, laha annunciato l’introduzione delche verrà sicuramente potenziato di altri, perchè gli Stati dell’area dell’euro emetteranno fino a 1.000 miliardi di titoli di Stato in più per finanziaredovuto alle misure anti-pandemia. Tuttavia, ladi oggi sembraSecondo un sondaggio realizzato da Bloomberg tra gli economistisi aspetta che la BCE possa aumentare le dimensioni del PEPP già da oggi, mentre la maggioranza "sposta" l’aumento entro. C'è poi da sciogliere anche il nodo "junk bond".