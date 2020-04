In rosso Milano e le piazze del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, nel giorno in cui, dicendosi comunque pronta a rafforzare il suo nuovo piano di acquisti anti pandemia. La settimana borsistica termina oggi perchéSul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,094. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 21,98%.Torna a salire lo, attestandosi a +235 punti base, con un aumento di 10 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,76%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,22%, in caduta libera, che affonda del 3,50%, e pesante, che segna una discesa di ben -2,12 punti percentuali., con ilche accusa un ribasso del 2,09%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 19.346 punti. In ribasso il(-0,94%), come il FTSE Italia Star (-0,8%).In buona evidenza a Milano i comparti(+3,26%),(+0,93%) e(+0,48%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-4,45%),(-3,53%) e(-2,62%).di Milano, troviamo(+4,83%),(+1,26%),(+0,69%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,01%.Preda dei venditori, con un decremento del 4,83%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 4,70%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,33%.Tra i(+4,00%),(+3,80%),(+2,97%) e(+2,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,14%.Sensibili perdite per, in calo del 4,53%.In apnea, che arretra del 4,47%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,46%.