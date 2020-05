Catalfo, in arrivo altre risorse e bonus a colf e badanti. Cig per altri 2 mesi e 3 di stop licenziamenti

(Teleborsa) -, spiegando che verrà allungata la cassa integrazione per ulteriori 9 settimaneUno "" servirà per bonus, tra i 400 e i 600 euro, a favore di colf e badanti.. La Fase 2 - il futuro nel post Covid - per la Ministra inizia da qui: Reddito Emergenza compatibile con Reddito di Cittadinanza.. Un segnale si può dare subito, appunto nell'imminente Decreto di maggioIl Presidente della Camera,. Nel giorno delIl 1 maggio di. Anche oggi nel mondo oggi ci sono tanti schiavi, uomini e donne che non sono liberi, costretti a lavorare, mal pagati,