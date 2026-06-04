USA, licenziamenti Challenger maggio in aumento del 16,3% rispetto ad aprile

(Teleborsa) - A maggio, i datori di lavoro statunitensi hanno annunciato 97.006 licenziamenti, con un aumento del 16,3% rispetto ai 83.387 licenziamenti registrati a marzo. Secondo un rapporto pubblicato giovedì dalla società globale di outplacement e executive coaching Challenger, Gray & Christmas, il numero di licenziamenti ad aprile è superiore del 3,4% rispetto ai 93.816 annunciati nello stesso mese dell'anno scorso.



Si tratta inoltre del terzo mese consecutivo di aumento dei licenziamenti, passati da 48.307 a febbraio a 97.006 a maggio.

Dall'inizio dell'anno, i datori di lavoro hanno annunciato 397.755 licenziamenti, in calo del 43% rispetto ai 696.309 annunciati nei primi cinque mesi del 2025, quando le riduzioni del personale federale avevano portato i totali a livelli record. Escludendo tale distorsione, il 2026 è sostanzialmente in linea con il 2024, quando fino a maggio erano stati annunciati 385.859 licenziamenti.



"Oltre alla notizia principale sull'intelligenza artificiale, stiamo assistendo a un forte aumento dei tagli legati ad acquisizioni e fusioni e a un'impennata delle perdite dovute a fallimenti, il che mi fa pensare che le aziende si stiano ristrutturando in modo aggressivo per riposizionarsi in vista di un'economia guidata dall'IA", ha affermato Andy Challenger, esperto di diritto del lavoro e responsabile delle entrate di Challenger, Gray & Christmas.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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