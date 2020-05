Confindustria, in due mesi perso oltre 50% produzione

(Teleborsa) -ed una previsione di. Sono questi i punti salienti dell'ultima nota congiunturale pubblicata da, che rileva una perdita di produzione di oltre il 50%.In particolare ad aprile c'è stata una diminuzione della produzione industriale del 26,1% ed a marzo del 25,4%, che porta il bilancio del(da -1,2% nel quarto 2019). Gli ordini in volume scendono del 44,6% in aprile e del 423,7% a marzo.Secondo il rapporto, le misure di lockdown "hanno prodotto unanelle serie storiche disponibili", ma lasi ritiene che", in quanto "le famiglie continueranno a essere prudenti e a risparmiare anche a scopo precauzionale e le imprese dovranno smaltire le scorte che si sono accumulate negli ultimi mesi", mentre la domanda estera risentirà della contrazione corale dell'attività in Europa".Il, caratterizzato dal persistere di prospettive incerte legate all'evoluzione della crisi sanitaria, sar. In particolare "c'e' da attendersi una".Di qui la, altrimenti ci sarà "unche riporterà i livelli di".