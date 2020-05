Coronavirus, vaccino: dopo la sperimentazione il problema sarà la selezione

(Teleborsa) - Sono. La rivista Nature ha posto ora il problema successivo: come selezionare i più promettenti? L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha, infatti, abbozzato un, ma la questione principale rimane quali tra questi vaccini verrà testato per primo e come verrà misurata e confrontata la loro efficacia.L'Oms ha anche costituito un, ma è difficile che sia l'unica organizzazione a cercare di fare questo. Ad esempio l'Istituto nazionale di salute (Nih) degli Usa ha già siglato una partnership con più di dodici aziende per lo sviluppo di farmaci e vaccini contro il nuovo Coronavirus, mentre la Coalition of Epidemic Preparedness (Cepi) sta supportando 9 vaccini diversi. Un altro problema sarà: la proposta dell'Oms permetterebbe di comparare direttamente la resa dei diversi vaccini, ma è possibile che non tutte le aziende siano d'accordo.Intanto la presidente della Commissione europea,: "In poche ore abbiamo raccolto 7,4 miliardi di euro, per vaccini, diagnostica, e terapia, lavorando tutti insieme. Ma servirà di più, questo è solo un primo sprint".