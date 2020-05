Fine Foods, conferma l’intenzione di passare all'MTA

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.

(Teleborsa) -conferma che - nonostante le misure restrittive assunte a livello nazionale e internazionale per il contenimento della diffusione della pandemia di Covid-19 - continua a svolgere la propria attività di produzione di farmaci e integratori alimentari e di spedizione dei relativi prodotti alla clientela, in quanto consentito dalla relativa normativa come meglio illustrato nella relazione sulla gestione del Bilancio al 31 dicembre 2019.In questo contesto la Società conferma anche "la proprianel documento informativo relativo alla fusione per incorporazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. in Innova Italy 1, ciò anche al fine di consentire alla Società di continuare a profondere tutti gli attuali straordinari sforzi volti al mantenimento in essere delle proprie attività produttive e di superare la situazione straordinaria che sta investendo i mercati, nazionali ed internazionali, derivante dalla pandemia di Covid-19.La- spiega la società - potrà essere comunicata solo una volta normalizzatasi la situazione e, auspicabilmente, con l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020.